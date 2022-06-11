НТИ представят винный напиток, с помощью которого можно похудеть

Технологию приготовления винного напитка, который поможет в похудении, разработали в России. Об этом заявили РИА "Новости" представители платформы Национальная технологическая инициатива (НТИ), являющейся организатором интенсива "Архипелаг 2022".
Технологию приготовления винного напитка, который поможет в похудении, разработали в России. Об этом заявили РИА "Новости" представители платформы Национальная технологическая инициатива (НТИ), являющейся организатором интенсива "Архипелаг 2022".
Свежие комментарии