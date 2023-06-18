Военное обозрение

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Геополитика на пиках Гиндукуша

Геополитика на пиках Гиндукуша

Одним из интересных вопросов, связанных с Центральной Азией, является специфическая позиция Таджикистана в отношении нынешнего афганского режима, представленного разными течениями движения Талибан (запрещено в РФ).

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