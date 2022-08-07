Iran Khodro намерился стать Москвичом?

На прошлой неделе столичная мэрия, призвав КамАЗ в качестве технологического партнёра по перезапуску бывшего завода Renault, вновь пообещала оперативно воскресить замершее производство, что теперь именуется «Московским заводом „Москвич“».
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