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Iran Khodro намерился стать Москвичом?

Iran Khodro намерился стать Москвичом?

На прошлой неделе столичная мэрия, призвав КамАЗ в качестве технологического партнёра по перезапуску бывшего завода Renault, вновь пообещала оперативно воскресить замершее производство, что теперь именуется «Московским заводом „Москвич“».

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