Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден на переговорах в Овальному кабінеті Білого дому, 1 вересня 2021 року Зеленський подякував США за допомогу у сфері оборони Президенти США та України в середу обговорили новий пакет військової допомоги Києву та подальшу стратегію боротьби з російським вторгненням Президент України Володимир Зеленський після розмови з […] Сообщение Зеленський подякував США за допомогу у сфері оборони появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.