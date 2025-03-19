Происхождение жизни остается одной из величайших научных загадок

﻿﻿Происхождение жизни остается одной из величайших загадок науки. Каким образом инертные элементы могли превратиться в молекулы, способные собираться в первые живые клетки? На протяжении десятилетий исследователи рассматривали различные гипотезы, самая известная из которых касается молнии.