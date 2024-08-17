Новые правила заселения в гостиницы – шаг к цифровизации и удобству Ольга ВайленкоВ скором времени российские граждане смогут заселяться в гостиницы не только по привычному паспорту, но и по другим документам, включая водительское удостоверение и заграничный паспорт.