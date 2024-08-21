Пиво и оральный секс? Запросто. В Германии инструктор бундесвера предлагал солдатам интим

ИИ

Иван Иваныч

Ну кое где любой прапор, не говоря уж об офицерском составе, ежечасно по поводу или без угрожает вступить в половую связь как с самими солдатами, так и с их матерями...причем абсолютно безвозмездно, не предлагая никакого пива взамен... Ё...т...м...ть там слышится повсеместно. Но, несмотря на обещания, ведь никто никого так и не изнасиловал!)))))