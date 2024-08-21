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Пиво и оральный секс? Запросто. В Германии инструктор бундесвера предлагал солдатам интим

Пиво и оральный секс? Запросто. В Германии инструктор бундесвера предлагал солдатам интим

© AP Photo / Uwe LeinВчера 14K прочитали Очередной сексуальный скандал потряс бундесвер, пишет eXXpress.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иваныч
Ну кое где любой прапор, не говоря уж об офицерском составе, ежечасно по поводу или без угрожает вступить в половую связь как с самими солдатами, так и с их матерями...причем абсолютно безвозмездно, не предлагая никакого пива взамен... Ё...т...м...ть там слышится повсеместно. Но, несмотря на обещания, ведь никто никого так и не изнасиловал!)))))
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