Поздравление А.И. Бастрыкина с Днем образования СК России

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны следствия! Курсанты и кадеты! Поздравляю вас с Днем образования Следственного комитета Российской Федерации! На протяжении 14 лет работы Следственного комитета в качестве самостоятельного государственного органа наши сотрудники ведут непримиримую борьбу с преступностью и коррупцией, эффективно и с полной самоотдачей решают важнейшую задачу по привлечению к установленной законом ответственности лиц, совершивших наиболее тяжкие и сложные в расследовании преступления, обеспечивают защиту прав и законных интересов граждан и государства.