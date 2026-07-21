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Происшествия

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В Саратовской области госавтоинспектор помог местной жительнице вызволить из заблокированной машины грудного ребенка

В Саратовской области госавтоинспектор помог местной жительнице вызволить из заблокированной машины грудного ребенка

«Во время несения службы вблизи одного из торговых комплексов в городе Энгельсе Саратовской области сотрудник территориального отдела Госавтоинспекции услышал крики женщины о помощи, доносившиеся с парковки.

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