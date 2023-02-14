Где смотреть Боруссия Дортмунд – Челси, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 15 февраля

В среду, 15 февраля, сыграют Боруссия Дортмунд и Челси в рамках Лиги Чемпионов УЕФА. Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 10 000₽ и сделай просмотр футбола ярче! Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк».