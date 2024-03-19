Боец Корешков назвал сильные стороны Рофаля перед его поединком с Борониным

Один из участников поединка полуфинала Гран-при «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в весе до 80 кг Артем Рофаль имеет антропометрию, которая неудобна для его соперников, владеет ударной и борцовской техниками, а также удачлив в своих схватках.
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