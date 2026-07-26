Казанда онкология авыруларына кагылышлы белем бирү чарасы оештырыла

Бүген Кече Акчарлак күле янында «Сәламәтлек – фән күзлегеннән» дигән ачык лекторий оештырыла. Шәһәрлеләргә онкология авыруларын кисәтү һәм ачыклау мәсьәләләренә кагылышлы мәгълүмат һәм дәвалау ысулларын тәкъдим итәчәкләр.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии