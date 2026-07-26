НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Казанда онкология авыруларына кагылышлы белем бирү чарасы оештырыла

Бүген Кече Акчарлак күле янында «Сәламәтлек – фән күзлегеннән» дигән ачык лекторий оештырыла. Шәһәрлеләргә онкология авыруларын кисәтү һәм ачыклау мәсьәләләренә кагылышлы мәгълүмат һәм дәвалау ысулларын тәкъдим итәчәкләр.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии