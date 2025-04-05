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Царьград

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Макрон готов занять роль главного переговорщика Европы с Путиным по Украине

Макрон готов занять роль главного переговорщика Европы с Путиным по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон стремится стать ведущим представителем Европы в переговорах с Владимиром Путиным по вопросу урегулирования украинского конфликта.

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