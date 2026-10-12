Путин готов дать указание не наносить удары по Украине в день выборов

© Станислав Красильников/РИА Новости Президент России Владимир Путин готов приостановить удары по Украине только на день президентских выборов, сообщил Дмитрий Песков.
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