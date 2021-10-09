Российские силовые ведомства начали получать уникальные тепловизоры Сыч

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Уникальные тепловизоры, которые позволят проводить разведку на расстоянии до 4 км, начали поставлять в подразделения погранслужбы России.
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