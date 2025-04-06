ВС России нанесли удар по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ

Российская армия в ночь на 6 апреля нанесла удар по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ, а также предприятиям ОПК Украины, задействованным в производстве беспилотников, сообщает Минобороны России.
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