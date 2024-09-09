Цифровая грамотность и адаптивность названы важными навыками в эпоху ИИ

В эпоху активного внедрения ИИ наиболее востребованными критериями для работодателей становятся критическое мышление, цифровая грамотность, навыки коммуникации, адаптивность и готовность к постоянному обучению и самообучению, рассказала в беседе с RT Дарья Касьяненко, академический руководитель онлайн-магистратуры «Инженерия данных» ФКН НИУ ВШЭ.
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