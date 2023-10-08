Неформальный саммит лидеров ЕС, состоявшийся 5 октября и на который так рассчитывал Никол Пашинян, закончился пшиком, а главы ведущих европейских стран поспешили даже выразить свою лояльность по отношению к Ильхаму Алиеву.
Армения. Агония государственности
Комментарии
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вага карлито
Стульчик приставной дали! Все фигуранты со временем исчезнут а вот у стран проблемы останутся у народов их населяющих! Мельчает истеблишмент! Дальше своего носа ничего не видят особенно те у кого они от природы большие!
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