Армения. Агония государственности

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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Комментарии
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вага карлито
Стульчик приставной дали! Все фигуранты со временем исчезнут а вот у стран проблемы останутся у народов их населяющих! Мельчает истеблишмент! Дальше своего носа ничего не видят особенно те у кого они от природы большие!
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