Отметили Новый год и отправились за косулями браконьеры под Новосибирском

Уже на третий день новогодних праздников браконьеры отправились за добычей. Двое жителей Новосибирской области были задержаны вечером, 3 января на автодороге «Верх-Ирмень – Березовка – Верх-Чик» в Ордынском районе региона.
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