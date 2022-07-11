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«А бензинчик-то у нас чей?», — задались вопросом в Британии…

«А бензинчик-то у нас чей?», — задались вопросом в Британии…

В связи с тем, что все призывы Лондона к сдерживанию роста цен на бензин и дизельное топливо, британские производители горючего дружно проигнорировали, в Британии решили выяснить, а кому собственно принадлежат нефтеперерабатывающие заводы страны.

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