Офис Нетаньяху оценил роль России в перемирии с «Хезболлой»

Помочь урегулированию конфликта между Израилем и ливанским шиитским движением «Хезболла» способна Россия, заявил советник офиса премьер-министра еврейского государства Дмитрий Гендельман 22 ноября в интервью с «Известиями».
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