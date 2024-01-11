Митчелл Робинсон может вернуться в конце сезона. НБА отказала «Никс» в исключении травмированного игрока

По информации источников инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, существует оптимизм, что центровой «Нью-Йорка» сможет вернуться в конце регулярного сезона после операции на голеностопе, что в значительной степени стало причиной того, что НБА отказала «Никс» в исключении травмированного игрока на 7,8 млн долларов.