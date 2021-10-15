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В Грузии осудили письмо депутатов парламента ЕС в защиту Саакашвили

В Грузии осудили письмо депутатов парламента ЕС в защиту Саакашвили

Нельзя называть себя друзьями Грузии, подписавшись под таким письмом, под которым поставили свои подписи несколько европарламентариев, сказал грузинский чиновник, отвечающий за интеграцию с Европой Леван Карумидзе, 15 октября написав на своей странице в Twitter.

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