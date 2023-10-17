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Спички - не игрушка

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Моветон

Моветон

Вы себе представляете Сталина, спустившегося с мавзолея, чтобы потоптаться на гитлеровских штандартах, а Путина, идущего по грузинскому или украинскому флагу?  Вот и я - не могу такого представить.

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