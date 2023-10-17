Вы себе представляете Сталина, спустившегося с мавзолея, чтобы потоптаться на гитлеровских штандартах, а Путина, идущего по грузинскому или украинскому флагу? Вот и я - не могу такого представить.
Моветон
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Вы себе представляете Сталина, спустившегося с мавзолея, чтобы потоптаться на гитлеровских штандартах, а Путина, идущего по грузинскому или украинскому флагу? Вот и я - не могу такого представить.
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