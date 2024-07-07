Прохор Шаляпин выложил фото из Рязанской области

«Красоты рязанской земли», – написал он в посте под фотографиями. Певец принял участие в фестивале, посвященном народной песне, памяти и творчеству композитора Александра Аверкина, который прошел в Сасове.
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