В Крыму предложили ужесточить наказание за телефонное мошенничество

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Глава Крымской межнациональной миссии, член Общественной палаты Крыма Заур Смирнов предложил ужесточить наказание за телефонное мошенничество.
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