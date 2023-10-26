Что известно о новом спикере палаты представителей США Майке Джонсоне

Председателем палаты представителей США был избран республиканец Майк Джонсон. Во многом он стал компромиссной фигурой, которая устроила разные центры силы в Конгрессе после смещения с поста спикера Кевина Маккарти.
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