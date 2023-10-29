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Капитан сборной ЮАР Сийя Колиси: «Многим не понять, что победа в Кубке мира для нас значит. В ЮАР многое идет не так, а мы – последняя линия обороны»

В финале сборная ЮАР обыграла Новую Зеландию со счетом 12:11. ЮАР выиграла второй подряд Кубок мира. «На прошлом Кубке мира мы просто надеялись победить, но на этот раз победы от нас ждали.

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