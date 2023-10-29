Капитан сборной ЮАР Сийя Колиси: «Многим не понять, что победа в Кубке мира для нас значит. В ЮАР многое идет не так, а мы – последняя линия обороны»

В финале сборная ЮАР обыграла Новую Зеландию со счетом 12:11. ЮАР выиграла второй подряд Кубок мира. «На прошлом Кубке мира мы просто надеялись победить, но на этот раз победы от нас ждали.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Божович думает о получении паспорта РФ: «В России никогда не чувствовал себя иностранцем. В Сочи можно было бы жить, Ростове, Краснодаре – люблю солнце»
- Миодраг Божович: «Народ Черногории любит Россию, даже если кто-то из политиков выступает против»
- Певец SHAMAN подарил цветы Виктории Дудаковой, вышедшей на бой под песню «Я русский»
Свежие комментарии