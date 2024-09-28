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В Петербурге решили бороться с «серыми» автошколами

В Петербурге решили бороться с «серыми» автошколами

По данным Госавтоинспекции, всего в городе действует 170 автошкол. В Петербурге создали рабочую группу в городском парламенте для выявления «серых» автошкол и определения разницы между ними и добросовестными участниками рынка.

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