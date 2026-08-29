Орловцев приглашают помолиться перед началом учебного года

30 августа в Богоявленском соборе Орла пройдут молебны на начало учебного года. Богослужения состоятся сразу после ранней и поздней Божественной литургии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Советском суде ...
- Клычков прокоммен...
- ВП Орёл и министр ку...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым