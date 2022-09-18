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В Астрахани опять «30 градусов по Цельсию»: фоторепортаж

В Астрахани опять «30 градусов по Цельсию»: фоторепортаж

В скейтпарке на улице Татищева прошел очередной фестиваль экстремальных видов спорта. В этот экшн-праздник, названный «30 градусов по Цельсию», собрались дети и подростки, которые увлекаются ездой на велосипедах типа ВМХ, самокатах и скейтбордах.

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