Путин высоко оценил парад Победы на Красной площади

Президент России Владимир Путин высоко оценил прошедший на Красной площади в Москве парад Победы. / Источник: ©Рамиль Ситдиков/Фотохост-агентство РИА Новости«Хороший!» — сказал Путин, отвечая на вопрос журналистов о параде, и, улыбнувшись, показал большой палец.