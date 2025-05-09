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Путин высоко оценил парад Победы на Красной площади

Путин высоко оценил парад Победы на Красной площади

Президент России Владимир Путин высоко оценил прошедший на Красной площади в Москве парад Победы. / Источник: ©Рамиль Ситдиков/Фотохост-агентство РИА Новости«Хороший!» — сказал Путин, отвечая на вопрос журналистов о параде, и, улыбнувшись, показал большой палец.

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