Что это за страна такая Украина? – Когда и Кем были основаны города на украине (Летоисчисление на Руси изменилось с 1700 года по указанию Петра 1го, и до той поры всё написано в правильном Русском Летоисчислении): КИЕВ — Куплен в Лето 7194 (1686), 6 Мая за 146 тыс.