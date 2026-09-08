Процессоры Intel подорожают на 10%

С октября Intel может уже в октябре вновь повысить отпускные цены на процессоры. По данным DigiTimes, очередная корректировка стоимости составит до 10%, одновременно компания пересматривает стратегию продаж — ставка будет на наиболее прибыльные модели.
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