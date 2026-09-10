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Царьград

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Куда в бархатный сезон едут туристы из России со скидной 70 процентов

Куда в бархатный сезон едут туристы из России со скидной 70 процентов

Эксперты рассказали, куда можно поехать отдохнуть со скидкой 70 процентов в бархатный сезон.С наступлением бархатного сезона эксперты рассказали, как сэкономить на отпуске и куда поехать отдохнуть со скидкой до 70 процентов.

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