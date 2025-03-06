Экспортеры овощей в ЕС «внимательно следят» за тарифной ситуацией в США

Многие европейские экспортеры овощей в последние годы всё больше внимания уделяли рынку США, и эта мера рискует повредить их конкурентоспособности, считает Стив Алертс из Антверпена, представитель бельгийского поставщика логистических услуг Foodcareplus, 6 марта сообщает информационный портал новостей сельского хозяйства и агрорынка Fruitnet.
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