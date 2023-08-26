Живая Кубань

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  • Анфиса Иванова
    Один из главных убийц России . земля ему тяжелым валуном...Умер бывший руков...
  • ирина ермакова
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  • Гарий Щерба
    Пока  НЕБУДЕТ РЕАЛЬНЫХ  ПОСАДОК  с  НЕ МАЛЫМИ СРОКАМИ ,  то и далее  БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ ВСЯ  эта  БАНДЕРОВСКАЯ  ,,КАТА...На Кубани девицам...

Число подтопленных домов в Приморье выросло до 189, а в Истринском районе средства ПВО уничтожили украинский беспилотник: что произошло, пока вы спали

Число подтопленных домов в Приморье выросло до 189, а в Истринском районе средства ПВО уничтожили украинский беспилотник: что произошло, пока вы спали

Число подтопленных домов в Приморье выросло до 189, а в Истринском районе средства ПВО уничтожили украинский беспилотник: что произошло, пока вы спали Число подтопленных после ливней домов в Приморье за сутки выросло почти в три раза — с 69 до 189.

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