Число подтопленных домов в Приморье выросло до 189, а в Истринском районе средства ПВО уничтожили украинский беспилотник: что произошло, пока вы спали Число подтопленных после ливней домов в Приморье за сутки выросло почти в три раза — с 69 до 189.