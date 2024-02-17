Русская община о планах власти строить кварталы для мигрантов

инна ВОТЯКОВА

Ну и тупые!!! правители Московии, если позволят строительство анклава мигрантов. Чем не устраивает господина Володина вахтовый метод работы мигрантов ??? (кстати и для наших депутатов этот вахтовый метод работы в Думе тоже актуален !)