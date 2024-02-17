Безусловно, новостью номер один для всех российских и многих мировых информационных ресурсов сегодня является Навальный.
Русская община о планах власти строить кварталы для мигрантов
Комментарии
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metallvest
это пиздец
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19 час.
Александр
Идиоты возбудились.
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19 час.
инна ВОТЯКОВА
Ну и тупые!!! правители Московии, если позволят строительство анклава мигрантов. Чем не устраивает господина Володина вахтовый метод работы мигрантов ??? (кстати и для наших депутатов этот вахтовый метод работы в Думе тоже актуален !)
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18 час.
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