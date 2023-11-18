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Шветский о словах Тутберидзе, что Валиеву угощали чаем и мороженым на ЧР: «В этом надо разбираться, чтобы не было таких ситуаций, ошибок»

Врач Шветский прокомментировал слова Тутберидзе, что Валиеву угощали чаем и мороженым на ЧР-2022. Тренер Этери Тутберидзе заявила в интервью Леониду Слуцкому: «Камила говорила, что какой-то волонтер ее угостил мороженым, массажистка угостила чаем, чем-то еще».

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