Невролог Прокопенко предупредил о риске инсульта после перенесенного COVID-19

Коронавирусная инфекция может спровоцировать инсульт. Причем ударить по человеку он способен во время или после заболевания, сообщил научный руководитель службы неврологии и нейрореабилитации ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России, невролог Семен Прокопенко.
Коронавирусная инфекция может спровоцировать инсульт. Причем ударить по человеку он способен во время или после заболевания, сообщил научный руководитель службы неврологии и нейрореабилитации ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России, невролог Семен Прокопенко.
Свежие комментарии