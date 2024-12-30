Юрист Иванова: компании не выплатят 13-ю зарплату, если у них нет лишних средств

Российские законодатели вряд ли обяжут работодателей платить сотрудникам 13-ю зарплату, так как решение о ее начислении зависит от различных факторов, в том числе от наличия дополнительных средств у компании.
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