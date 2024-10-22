Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Пленный рассказал о негативном отношении к сотрудникам ТЦК на Украине

Пленный рассказал о негативном отношении к сотрудникам ТЦК на Украине

Взятый в плен бойцами ВС РФ украинец Дмитрий Рутковский рассказал, что жители Украины настолько не любят сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов), что ловят их и применяют против них физическую силу.

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