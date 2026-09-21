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Hongqi открыла предзаказы на рамный G919: 707 л.с. и запас хода 1350 км

Hongqi открыла предзаказы на рамный G919: 707 л.с. и запас хода 1350 км

Китайская марка Hongqi начала принимать предзаказы на новый крупноразмерный внедорожник G919. Оформление заявок в Китае стартует 22 сентября, о чем сообщила пресс-служба производителя.

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