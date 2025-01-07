Фильм «Частная жизнь» – как отражение развивающегося кризиса позднесоветской экономики

На днях по телевидению демонстрировался двухсерийный художественный фильм «Частная жизнь» 1982 года режиссера Юлия Райзмана, повествующий о том, что основатель и руководитель крупного промышленного предприятия (эту роль блистательно, с глубоким вживанием в образ исполняет Михаил Ульянов) выдвигает сложный проект по дальнейшему комплексному развитию своего «детища».