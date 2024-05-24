ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Наследство и 8 кошек внучке от первого брака сына, а не сыну

Наследство и 8 кошек внучке от первого брака сына, а не сыну

У сына был первый брак, продлился 2 года, сейчас 15 лет второй брак, от первого брака дочь 19 лет, от второго 2 детей.

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Комментарии
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F I
Вообще то ,есть посмертное завещание с подробными пожеланиями. А что бы исполнили все обязательства , для этого необходимо назначить душеприказчиком человека который согласиться после смерти  проследить все условия указанные в завещании.. И кстати, хоть каждый месяц это завещание переписывай ( были бы деньги платить за бумагу )Завещание отличная вещь от внезапной  смкрти И до самого гроба сохраняет ваше право пользоваться своим имуществом как хотите, в отличии от дарения ,при котором можно всего лишиться и стать бомжом ....
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