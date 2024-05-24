Наследство и 8 кошек внучке от первого брака сына, а не сыну

F I

Вообще то ,есть посмертное завещание с подробными пожеланиями. А что бы исполнили все обязательства , для этого необходимо назначить душеприказчиком человека который согласиться после смерти проследить все условия указанные в завещании.. И кстати, хоть каждый месяц это завещание переписывай ( были бы деньги платить за бумагу )Завещание отличная вещь от внезапной смкрти И до самого гроба сохраняет ваше право пользоваться своим имуществом как хотите, в отличии от дарения ,при котором можно всего лишиться и стать бомжом ....