У России в ближайшие годы могут появиться новые острова

Новые острова могут появиться в ближайшие годы в районе Новой Земли и Земли Франца-Иосифа. Отступление ледников постепенно открывает участки суши, которые раньше находились подо льдом, рассказал РИА Новости доцент кафедры гидрографии моря Арктического факультета Института «Морская академия» ГУМРФ Андрей Леонов.
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