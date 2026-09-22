У России в ближайшие годы могут появиться новые острова

Новые острова могут появиться в ближайшие годы в районе Новой Земли и Земли Франца-Иосифа. Отступление ледников постепенно открывает участки суши, которые раньше находились подо льдом, рассказал РИА Новости доцент кафедры гидрографии моря Арктического факультета Института «Морская академия» ГУМРФ Андрей Леонов.