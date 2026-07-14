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The Eurasia Daily news agency

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Thought for a long time: The Ministry of Internal Affairs has put on the wanted list the creator of the Peacemaker website

Thought for a long time: The Ministry of Internal Affairs has put on the wanted list the creator of the Peacemaker website

The creator of the Ukrainian extremist website "Peacemaker" Georgy Tuka❷ is wanted in Russia. From 2016 to 2019 on In Ukraine, he held the post of Deputy Minister for Temporarily Occupied Territories and Internally Displaced Persons.

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