The creator of the Ukrainian extremist website "Peacemaker" Georgy Tuka❷ is wanted in Russia. From 2016 to 2019 on In Ukraine, he held the post of Deputy Minister for Temporarily Occupied Territories and Internally Displaced Persons.
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