Аналитик Брагин: ослабление курса рубля в долгосрочной перспективе не ожидается

Ослабление рубля относительно курса доллара в долгосрочной перспективе не ожидается. Об этом сообщил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономике УК "Альфа Капитал" Владимир Брагин, передает Pravda.
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