Исмаилов обратился к Шлеменко перед их очной дуэлью

Магомед Исмаилов призвал Александра Шлеменко к красивому поединку. Сегодня в Екатеринбурге пройдет турнир по смешанным единоборствам RCC, в его главном событии выступят Магомед Исмаилов и экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко.