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Исмаилов обратился к Шлеменко перед их очной дуэлью

Исмаилов обратился к Шлеменко перед их очной дуэлью

Магомед Исмаилов призвал Александра Шлеменко к красивому поединку. Сегодня в Екатеринбурге пройдет турнир по смешанным единоборствам RCC, в его главном событии выступят Магомед Исмаилов и экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко.

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