«Ъ»: Минтранс меняет ПДД в части привилегий спецтранспорта

Министерство транспорта представило проект поправок в Правила дорожного движения. Водителям будет предложен четкий алгоритм действий при приближении спецтранспорта: перестроиться в другой ряд или принять меры для обеспечения свободного проезда.
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